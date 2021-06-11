“Tedbirlerde gevşemeyelim”

Normalleşme tedbirleriyle esnafın rahat bir nefes aldığını belirten Mutlu, "Üyelerimiz bugüne kadar işlerini kaybetme pahasına tedbirlere uymaya özen gösterdi. Bundan sonra da aynı hassasiyetimiz sürecek. Esnaf kesimi hem toplum sağlığını hem de işini düşünüyor. Daha sağlıklı günler, tam normalleşme için toplumun her kesimi sorumluluk içinde kurallara uymalı' dedi.

"ÖZVERİ GÖSTERMELİ"

Bazı iş kollarının beklentilerinin karşılanamadığını da hatırlatan Mutlu, 'İçkili mekanlarda, kahvehanelerde ve bazı meslek kollarında

sıkıntı sürüyor. Akşam yediden sonra müşteri almaya başlayan restoranlar, sürecin başından itibaren kapalı olan birahaneler, gazinolar, hamam-sauna, nargile kafeleri, okul kantinleri ve servisleri gibi iş kolları büyük sıkıntı yaşıyor. Kahvehanelerde oyunun yasaklanması da işletmenin müşteri potansiyelini neredeyse sıfırlıyor. Netice itibarı ile bu herkesin özve-ride bulunması gereken bir süreç. Toplumsal duyarlılığımız ile salgınla mücadelede iyi sonuçlar alacağımı-za ve hep birlikte zor günleri aşaca-ğımıza inanıyorum' diye konuştu.

TOPARLANMA KREDİLERİ

Eski hataların tekrar-lanmaması gerektiğini de söyleyen Mutlu, "Bu çerçevede, bir kereliğine verilen 3-5 bin lira hibelerin, işyerlerini Haziran'da açamayan üyelerimiz için sürdürülmesini talep ediyoruz. Ayrıca üyelerimize yönelik bir kaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli Toparlanma Kredileri'nin planlanması yararlı olacaktır. Aynı şekilde çalışamayan esnafın devlete ve bankalara olan borçları faizsiz bir yıl ötelenmelidir. Stopaj ve katı atık bedeli konusunda esnaf kesiminin maruz kaldığı haksız uygulamalara da bir çözüm getirilmeli, işletmeleri uzun süredir kapalı olan esnafın mülk sahipleri ile yaşadığı sorunları gidermek için hazırlanan yasal düzenlemeye hız verilmedir" diye konuştu.