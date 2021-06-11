Uzay çalışmaları artarak sürecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, uzay alanında yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "İnşallah kendi özgün haberleşme ve gözlem uydularımızın uzayda olduğu, kendi fırlatma sistemlerimizle uzaya gidebildiğimiz, uzay yolculuğu yapabilecek çeşitli modüllerimizin olduğu bir dünyaya doğru adım adım yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı

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