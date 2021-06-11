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Haberler Ekonomi Varlık barışına başvuru süresi ay sonunda doluyor

Varlık barışına başvuru süresi ay sonunda doluyor

Varlık barışına başvuru süresi ay sonunda doluyor

11.6.2021

VARLIK barışı uygulamasından yararlanılması için yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor. Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan kişiler yararlanabilecek. Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek, inceleme yapılmayacak.
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