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Haberler Ekonomi Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli 1125 lira

Vekalet yoluyla kesim bedeli 1125 lira

Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli 1125 lira

11.6.2021

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen toplantıda, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi. Erbaş, "20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedefleniyor" dedi.
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