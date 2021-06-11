Vodafone’un yeni merkezi Türkiye

TECH2025 stratejisi doğrultusunda şebekesini yeniden tasarlayan Vodafone, yeni nesil inovasyon merkezini Türkiye'de kurma kararı aldı. İstanbul'da hayata geçirilecek merkezde, Açık Radyo Erişim (OpenRAN) ve Ağ Tabanlı Platform (NaaP) gibi yeni nesil teknolojiler geliştirilecek. Merkez, geleceğin dijital teknolojilerinde diğer Vodafone ülkelerine öncülük edecek.

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