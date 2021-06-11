Yılda 2.9 milyon kişiye istihdam

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin işgücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. Verilere göre son 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 887 bin kişi artarak 28 milyon 56 bine ulaştı. İşsiz sayısı ise 531 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda hizmetler sektöründe 1 milyon 325 bin kişi, sanayide 724 bin kişi, inşaatta 584 bin kişi, tarımda 255 bin kişi arttı.