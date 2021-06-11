  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yılda 2.9 milyon kişiye istihdam

Yılda 2.9 milyon kişiye istihdam

Yılda 2.9 milyon kişiye istihdam

11.6.2021

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin işgücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. Verilere göre son 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 887 bin kişi artarak 28 milyon 56 bine ulaştı. İşsiz sayısı ise 531 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda hizmetler sektöründe 1 milyon 325 bin kişi, sanayide 724 bin kişi, inşaatta 584 bin kişi, tarımda 255 bin kişi arttı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yılda 2.9 milyon kişiye istihdam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.