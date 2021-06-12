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Haberler Ekonomi Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor

99 sözleşmeli personel alıyor

99 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor

12.06.2021, 09:21

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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