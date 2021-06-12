İşletmelere yeni destekler geliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sanayicilerle buluşmasında reel sektör ve bankalara önemli mesajlar verdi. Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını belirten Bakan Elvan, salgın nedeniyle zor durumdaki firmaların yapılandırılmasında yol gösterici, yeterli kaynağa ulaşmalarında yardımcı olmaları çağrısı yaptı. Bakan Elvan, Kurumlar Vergisi'nin düşürüleceğini, nakit sermaye artırımı yapan işletmelerin teşvik edileceğini, likidite sıkıntısı çeken firmalara işe aldıkları her bir kişi için destek verileceğini, sanayinin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci yetiştirileceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri ortak toplantısında ekonomiye ilişkin şu açıklamaları yaptı:



KURLARDA OYNAKLIK



Enflasyonla mücadeleyi mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Son dönemde, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor.



Şirketlerin sermaye yapısını güçlendiren, özkaynakla finansmanı teşvik eden düzenlemeler yapılacak. Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indirimi, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi halinde yüzde 75'e çıkarılacak. Bu yıl için yüzde 23 olan kurumlar vergisi yüzde 20'ye düşecek.

Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aşmış durumda. Yılsonuna kadar bu tutarın 191 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz.

Döviz kurundaki oynaklıklar reel sektör bilançoları üzerinde yükler oluşturuyor.

Bankalar üretime ve istihdam yaratma potansiyeli olan firmalara yol gösterici olmalı.

Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, kadınların ve gençlerin istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uzatılacak.

Sanayicilerimizden 4 temel beklentimiz var. Kaynaklarınızın doğru yerlerde kullanılması, borçözkaynak dengenizin daha dikkatli ayarlanması, istihdam ve teknoloji dengesini çok iyi kurmaya özen gösterilmesi, sanayinin yeşil dönüşümünü asla ıskalamaması.



1 MİLYON ELEMAN YETİŞTİRİLECEK

KALFALIK merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin karşılanacağını belirten Elvan, "Böylece sanayiciler üzerindeki yük kaldırılacak. Bu merkezlerde 150 bin kişi çıraklıkla kalfalık eğitimi görüyor. Bu rakamı 1 milyona çıkarmak istiyoruz ki ara kademede yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilelim" dedi.

HAZAL ATEŞ