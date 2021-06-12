Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına öğretim üyeleri alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.