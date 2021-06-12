Tekne sahiplerine yardımlar sürecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 hafta önce meydana gelen şiddetli fırtınada zarar gören balıkçı ve gezi teknelerinin sahiplerine yardımlarının süreceğini açıkladı. Altınova mahallesindeki balıkçılar kooperatifini ziyaret ettikten sonra bir kafede balıkçılarla bir araya gelen Karaismailoğlu, "İlk günlerde 'can suyu' olarak önemli miktarda yardım yapıldı. Bu yardımlarımız hem balıkçı hem de gezi teknelerimize devam edecek" dedi.

SUAT SALGIN (AYVALIK)