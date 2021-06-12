Üreticiye ödemeler 18 Haziran’da

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran'dan itibaren ödenmeye başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, Kilis Valiliğinde çiftçiler için beklenen müjdeyi vermek istediğini belirterek, "Önümüzdeki haftadan itibaren desteklemeleri ödemeye başlıyoruz" dedi. Pakdemirli, pamuk, ayçiçeği, koza, aspir, soya, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini kapsayan söz konusu ödemelerin sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini de içerdiğini kaydetti.