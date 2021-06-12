Yabancıya satışta vatandaşlık sınırı

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Son dönemde bu konuda oluşan bazı suistimaller nedeniyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vatandaşlık için gayrimenkul edinimi konusunda 22 Mart 2021 tarihinde 2019/5 sayılı genelgesinde düzenlemeler yaptı" dedi.

KÖTÜYE KULLANIMA SON

Yazıcı, genelgeye göre aynı taşınmazın sadece bir kez vatandaşlık alımına konu edilebileceğini, tekrar tekrar vatandaşlık kazanımına konu edilemeyeceğini belirterek, "Örneğin; bir yabancı 250 bin dolar karşılığı Türkiye'den aldığı taşınmazı 3 yıl satmama taahhüdü verip, 3 yıl sonunda vatandaşlık kazandı. Bu gayrimenkul 3 yıl sonunda tekrar bir yabancıya satıldığında aynı mülk üzerinden vatandaşlık başvurusu yapılması mümkün olmayacak" diye konuştu. Bir yabancının sahip olduğu bir mülkün, bir Türk şirketine devir edilmesi durumunda vatandaşlık için bu mülkü alacak kişinin ilk devredenin eşi, çocuğu veya aynı uyruktan bir yabancı olamayacağını ifade eden Yazıcı, "Bu sayede mülkleri aile bireyleri arasında veya şirkete devredip oradan şahsa satarak yapılan ve 3 yıl satmama süresi geçince vatandaşlık kazanması için döndürülmesinin önüne geçilecek" diye konuştu. Bir diğer değişikliğin ise geri alım taahhütleri ile yapılan satışlarda olduğunu dile getiren Yazıcı, şunları söyledi: "Yabancılar kendi aralarında veya inşaat firmaları aracılığı ile devirler yapıyor. Düzenleme kötüye kullanımı önleyecektir" diye konuştu.

YAVUZ KARAMAN