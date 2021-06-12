Yazlık kiralarken sözleşme yapın

TATİL sezonu başlarken, pandemiyle birlikte otellerden çok bahçeli ve müstakil yazlık evlere olan talep arttı. Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, yazlık kiralamak isteyenleri uyararak, sezonluk yazlık ev kiralarken mutlaka bir sözleşme yapılması gerektiğini söyledi.

TARİHLERE DİKKAT

Yazlık ev kiralayan kişinin hak ve sorumluluklarının taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirtildiğini vurgulayan Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, yazlık evde kalma süresi boyunca herhangi bir problemle karşılaşmamak için bu sözleşmeyi dikkatle okumakta fayda olduğunu söyledi. Yazlık evde evcil hayvan bulundurma hakkı, fazla ses yapılması durumunda gayrimenkul sahibinin sözleşmeyi feshedip edemeyeceği ya da evi kiraladıktan sonra cayma hakkının bulunup bulunmadığı gibi konuların sözleşmede yer aldığını ifade eden Şimşek, sonrasında doğabilecek sorunların bu şekilde en baştan bertaraf edilmesi gerektiğini anlattı. Yapılan sözleşmelerde kiracının cayma hakkının genellikle bulunmadığını dile getiren Şimşek, "Bu nedenle yazlık kiralarken giriş çıkış tarihlerinin çok iyi belirlemesi ve çok önemli bir neden olmadıkça rezervasyonun iptal edilmemesini tavsiye ederiz. Aksi takdirde sadece kaporanın yanmasıyla sınırlı kalmayıp, belirlenen kiralama ücretinin de tamamının ödenmesi gerekebilir" diye konuştu. Şimşek, çoğu kiralık yazlık içerisinde sigara içmenin yasaklandığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Evcil hayvanlara da kısıtlama konulmuş olabilir. Site içinde ya da bungalov ev kiralayacak çocuk sahibi kişiler ise yaş kısıtlamasına dikkat etmeli."

YAVUZ KARAMAN