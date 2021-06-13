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Haberler Ekonomi 5 lojistik merkezin daha proje çalışması tamamlandı

5 lojistik merkezin daha proje çalışması tamamlandı

5 lojistik merkezin daha proje çalışması tamamlandı

13.6.2021

TÜRKİYE'Yİ lojistik üssü haline getirmek ve Türk sanayicilerinin demir yollarıyla nakliyede rekabet gücünü artırma amacı doğrultusunda 5 lojistik merkezin daha proje çalışması tamamlandı. İzmir Kemalpaşa ve Sivas'ta kurulacak lojistik merkezlerin yapım çalışmaları devam ederken, Bilecik (Bozüyük), Kayseri (Boğazköprü), Karaman, Bitlis (Tatvan) ve Çerkezköy'de (Tekirdağ) kurulacak 5 lojistik merkezin proje çalışmaları tamamlandı. Mardin, Habur, İstanbul (Avrupa Yakası), Çandarlı, Filyos, İyidere/Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) lojistik merkezleri için ise etüt proje ve planlama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarla Türkiye'nin lojistik merkez sayısı 25'e yükselecek.
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