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Haberler Ekonomi ASELSAN için ürettikleri parçayı ABD’ye satacaklar

için ürettikleri parçayı ’ye satacaklar

ASELSAN için ürettikleri parçayı ABD’ye satacaklar

13.6.2021

YURT dışından özel lisansla ihraç edilebilen ve ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri için yerlileştirilen esnek mermi yolu, yurt dışından yoğun talep görüyor. Anova Ar-Ge Teknolojileri Kurucu Ortağı Dursun Öner, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda, esnek mermi yolunun aynı zamanda ASELSAN'ın yerlileştirme ve millileştirme hamlesinin ilk örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Öner, şöyle konuştu: "Son zamanlarda özellikle yurt dışından ciddi bir talep olmaya başladı. Avrupa ve Amerika'daki firmalara da ihracata başlıyoruz."
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