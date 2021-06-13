ASELSAN için ürettikleri parçayı ABD’ye satacaklar

YURT dışından özel lisansla ihraç edilebilen ve ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri için yerlileştirilen esnek mermi yolu, yurt dışından yoğun talep görüyor. Anova Ar-Ge Teknolojileri Kurucu Ortağı Dursun Öner, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda, esnek mermi yolunun aynı zamanda ASELSAN'ın yerlileştirme ve millileştirme hamlesinin ilk örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Öner, şöyle konuştu: "Son zamanlarda özellikle yurt dışından ciddi bir talep olmaya başladı. Avrupa ve Amerika'daki firmalara da ihracata başlıyoruz."

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