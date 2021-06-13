Borsadaki şirketlerden 34,4 milyar kar

YENİ tip koronavirüs salgınının etkilerinin ölçümlendiği geçen yılın ilk çeyreğinden bu yılın aynı dönemine kadar geçen süreçte, BIST 100 altında işlem gören şirketlerin süreci fırsata çevirdiği ve net karlarını yüzde 128 artırdığı görüldü. Böylece şirketler karlarını 34.4 milyara çıkardı. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve finansal sonuçlarını yayımlayan şirketlerden 85'i kar, 13'ü zarar açıkladı. Ereğli Demir ve Çelik, ilk çeyrekte 2 milyar 617,7 milyon lira ile en fazla net kar elde eden şirket oldu. Kargo taşımacılığına yönelen THY karını en fazla artıran şirket olarak kayıtlara geçti.

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