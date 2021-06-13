Dolar düştü, Borsa kazandırdı

BU hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu. Geçen hafta 12,3320 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,83 kayıpla 11,8600 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,35 kayıpla 9,3430 liradan kapandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı. FONLAR içinde en çok kazandıran yüzde 1,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

ALTINA DAYALI FONLARDA EN YÜKSEK GİRİŞ YAŞANDI

DÜNYA Altın Konseyi (WGC), altına dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) ocak ayından bu yana ilk aylık ve geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek girişlerini kaydettiğini bildirdi. KONSEYIN raporunda, "Daha yüksek enflasyon seviyeleri gerçekleşirse, satın alma gücündeki düşüşe karşı bir önlem olarak altının çekiciliği muhtemelen artacaktır. Altın yatırımcıları, Fed ve diğer büyük merkez bankalarının açıklamalarını bekliyor" denildi.