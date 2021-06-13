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Haberler Ekonomi Filistin, ticari ayrıcalık kararından memnun

, ticari ayrıcalık kararından memnun

Filistin, ticari ayrıcalık kararından memnun

13.6.2021

FILISTIN Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Türkiye'ye teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Useyli, "Karar iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmede stratejik bir adım" dedi.
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