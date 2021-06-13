Filistin, ticari ayrıcalık kararından memnun

FILISTIN Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Türkiye'ye teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Useyli, "Karar iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmede stratejik bir adım" dedi.

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