Hatay'da icradan satılık dubleks daire

Mahkeme Hatay Antakya'da bulunan dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu binanın bodrum katında 2 depo, sığınak, odunluk, zemin katında bina girişi, kapıcı dairesi 9 adet işyeri, normal katlarda her katta 3'er adet daire (6.kattaki daireler çatı ile bağlantılı dubleks dairelerdir) olmak üzere toplamda 29 adet bağımsız bölüm bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 05.08.2021 14:00 belirlendi.