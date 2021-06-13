IMF’den 5.75’lik büyüme öngörüsü

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Türkiye için 4. madde değerlendirmesini açıkladı. Rapora göre kuruluş Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.75 büyüyeceği tahmininde bulundu. Sonraki 5 yılda ise büyümenin yıllık yüzde 3.3 olacağını kaydetti. IMF, Türkiye'de 2021 sonu enflasyonunu yüzde 16.5, 2022 sonunda yüzde 14 beklediğini açıkladı. Sonraki 5 yılda da enflasyon için yüzde 12.5 tahmini yaptı.

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