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Haberler Ekonomi IMF’den 5.75’lik büyüme öngörüsü

’den 5.75’lik büyüme öngörüsü

IMF’den 5.75’lik büyüme öngörüsü

13.6.2021

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Türkiye için 4. madde değerlendirmesini açıkladı. Rapora göre kuruluş Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.75 büyüyeceği tahmininde bulundu. Sonraki 5 yılda ise büyümenin yıllık yüzde 3.3 olacağını kaydetti. IMF, Türkiye'de 2021 sonu enflasyonunu yüzde 16.5, 2022 sonunda yüzde 14 beklediğini açıkladı. Sonraki 5 yılda da enflasyon için yüzde 12.5 tahmini yaptı.
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