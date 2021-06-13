Kadın girişimci kuru meyve tesisini büyüttü

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde girişimci Yasemin Korkut'un (41) devlet desteğiyle 200 metrekareden bin metrekareye çıkardığı meyve tesisi törenle hizmete açıldı. Korkut, 2010 yılında evinin alt bölümünde kuru incir üretimine başladı. KOSGEB desteğiyle işletmesine ekipman alan Korkut, günlük bin 500 ton meyve işleme kapasitesine ulaştı.

TKDK'dan aldığı hibe ve kendi yatırımlarıyla 3 milyon lira harcayarak işletmesini büyüten Korkut'un tesisinde kuruttuğu meyveler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İşletmenin açılışına AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. 10 kadını sürekli istihdam ettiğini ve sezonda çalışan sayısının 40'a çıktığını belirten Korkut, "Ürettiğimiz 140 çeşit organik ürünü yakında ihraç etmeye hazırlanıyoruz. Kadınlarımız bu desteklerden faydalanmalı" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE