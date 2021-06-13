Kahramanmaraş'ta icradan satılık daire

Mahkeme Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan 78 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairede antre, hol, mutfak, oturma odası, ebeveyn yatak odası, 1 x çoçuk odası, wc, banyo ve 1 x balkon bulunduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 12.08.2021 11:00 belirlendi.