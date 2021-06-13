Otomobiller çay hasadında kamyon gibi kullanılıyor

DOĞU Karadeniz'de, dik ve engebeli arazilerde hasat edilen çaylar, kamyonetin yanı sıra otomobillerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Çayların, otomobilin bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerinde taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kamyoneti olmayanlar çay yüklerini otomobilleri ile taşıyor.

DİĞER