THK’nin yerli sivil uçağı alıcı bekliyor

TÜRK Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, THK Uçak İmalat AŞ tarafından üretilen iki kişilik yerli sivil uçağın test ve sertifikasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Uçağımızın seri üretimi için alıcı bekliyoruz." dedi. Aşcı, "Türkkuşu'nun seyir hızı saatte 275 kilometre, maksimum hızı saatte 380 kilometre. Uçak tam depoyla Ankara'dan İzmir'e gidiş-dönüş yapabilir" diye konuştu.

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