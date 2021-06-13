Turizmde yeni dönem için önlem alınması gerekiyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi'nde sektörün hedefleri dile getirildi. Zirvenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Salgının belirli düzeye inmesiyle turizmde hareketlilik yoğun olarak devam edecek. Bu yeni döneme ilişkin gerek ülke gerek turizm yatırımcıları olarak önlemlerimizi almalıyız" diye konuştu. Toplantıya video konferans yoluyla katılan İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ise "Sektörün yeniden açılması acil bir öncelik" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise turizmde kayıpların telafi edileceğine inandıklarını anlattı.

■ TUBA AYHAN