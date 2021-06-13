Ümraniye'de icradan satılık daire

Mahkeme İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan 110 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu apartmanın yaklaşık 19 yıl önce betonarme karkas sistemde yapıldığı, 3 bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat olmak üzere 11 kat olarak inşa edildiği ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 08.09.2021 11:10 belirlendi.