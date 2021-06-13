Yapılandırmadan 100 milyar lira bekleniyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren yasaya ilişkin "Bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde." dedi.

Yasanın büyük bir çoğunlukla kabul edildiğine dikkati çeken Demiröz, "Teklif, HDP'nin çekimser oyu hariç diğer tüm partilerin evet oyu ile yasalaştı. Kamuoyunun büyük bir talebi vardı. Esnafın, öğrencinin, belediyeye, gümrüğe sigortaya borcu olanların hepsini ilgilendiren bir konu" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da yerli ve yabancı nakdi sermayelerde özel indirimler açıkladığına değinen Demiröz, "Ben bütün ticaret erbabının kendisine bu yasada bir yer bulacağını düşünüyorum. Çünkü emlak vergileri, Bağ- Kur, öğrenci kredileri bile var bu yasada. Herkes borçlarını ödeme konusunda rahatlayacak. Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama 90-100 milyar liralık bir tahsilat sağlanacaktır" dedi.