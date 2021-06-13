Yerli ve milli domates fidanları emin ellerde

İZMIR Tire'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki kadınlara yerli ve milli tohum çeşitlerinden 14 bin adet domates fidanı ücretsiz dağıtıldı. Dağıtımda üretici olma şartı aranmadı. Fidanlarını almak için müdürlüğe gelen kadınlar, "Devletimizin kadınlara yönelik bu uygulaması bizleri onurlandırdı. Yerli ve milli tohumlarımız artık emin ellerde. Kimimiz tarlamıza, kimimiz ise fidelerimizi evimizin bahçesine dikeceğiz" şeklinde konuştu. Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran ise uygulamanın kadınlardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

NADİR UYSAL