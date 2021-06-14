Almanya’nın kararı turizmcileri sevindirdi

Konu hakkında konuşan Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, rezervasyonların artmaya başladığını söyledi.

GÜVENLİ TURİZM

Pandemi sebebiyle 2019 yılındaki yoğunluğun yaşanmayacağını fakat geçen sezona göre daha hareketli bir sezon beklediklerini ifade eden Özden, "Oteller temizlik, maske ve mesafe konusunda en hassas çalışan sektörlerden bir tanesi. Geçen sene başlayan güvenli turizm sertifikasıyla çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli denetimlerini gerçekleştiriyor. Almanya'nın aldığı karardan dolayı rezervasyonlarda artışlar gözlemlenebiliyor" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, ülkeye giren turistlerin sadece turizmcileri değil birçok sektörü olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Türkiye'nin pandemide başarılı bir sınav verdiğini belirten yetkililer, aşılamanın hızlanmasıyla turizm sektöründe sıçrama olacağını dile getiriyor.





SIRA RUSLARDA

ALMANYA gibi Rusya da, pandemi nedeniyle vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik uçuş yasağı getirmiş, ülkedeki salgınının ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle bu yasağı 21 Haziran'a kadar uzatmıştı. Turizm sektöründe beklentiler, Rusların da yakın zamanda uçuş yasağını kaldıracağı yönünde.

İhsan KARATAŞ