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Haberler Ekonomi Arıcılıkta zirai ilaç tehlikesi

Arıcılıkta zirai ilaç tehlikesi

Arıcılıkta zirai ilaç tehlikesi

14.6.2021

İZMİR Foça'da 5 yıldır arıcılık yapan Ahmet Çelikkol, son 2 yıldır kuraklıklardan dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi. Çelikkol, "Arılar kuraklıktan dolayı oğul bile vermiyor. Böyle giderse arı nesli yok olmakla karşı karşıya kalır. Kuraklığın yanında bilinçsizce zirai ilaç kullanımından dolayı arı nesli tehlike altında. Bu sürecin önüne bir şekilde geçip 'dur' dememiz lazım. Arısız bir dünya mümkün değil. Her şey arıya ve arının ekolojik sistemine bağlı" diye konuştu. Geçen sene arılarının zirai ilaçlamaya maruz kaldığını ifade eden Çelikkol, "Arı olmazsa dünya olmaz, arı olmazsa insan olmaz" dedi.

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