Geleceğin sorunu ara eleman açığı

İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, 'Hafta Başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. Pandemi sürecinde esnafın durumu, Türk mobilyacılığı ve sektörün yaşadığı sorunları Yeni Asır ile paylaşan Özkoparan, ara eleman sorununun giderek derinleştiğini belirtirken, "Önümüzdeki yıllarda musluk değiştirecek eleman bile bulamayacağız, eli kaynak tutan biri mühendisin aldığından daha fazla paralar kazanacak" dedi.

Başkanlık döneminizde hangi projeleri hayata geçirdiniz? Özellikle eğitime çok önem verdiğim için Karabağlar'da 5 katlı bir bina yapmaya başladık. Oranın alt katında bir atölye, üst katında kursiyerlerin olduğu salonlar, en üst katında da üyelerimizi bilgilendirme toplantısı yapacağımız bir konferans salonu olacak. İkinci katında da hizmet katımız olacak. Gelecekte ve şu anda bizim en büyük ihtiyacımız olan ara eleman açığını gidermek için, işsiz olan vatandaşlarımıza eğitim vererek sektöre kazandıracağız. Ayrıca bakanlığa ilettiğimiz bir sanayi sitesi projemiz var. Pancar tarafında yeni bir mobilyacı sanayi sitesini kurmayı planlıyoruz.



İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, Türk mobilyacılığının geleceği hakkında önemli demeçler verdi.

Mobilya sektöründe ara eleman tehlikesi görülüyor mu? Bize yetiştirilecek çırak son dönemlerde gelmez oldu. Liseden sonra hiçbir çocuk bizde çalışmak istemiyor. Bizim sektörümüzde biraz daha tabandan yetişmek, tozu ve toprağı hazmetmek gerekiyor. Piyasadaki ara eleman açığını bir nebze de olsa Suriyeli mülteciler dolduruyor. Ama bu nereye kadar devam edecek. Bizim önceliğimiz mesleki eğitim olmalı. Çocuklarımız ortaokuldan sonra çıraklık eğitim merkezine gidebilir. Çıraklık eğitim merkezine giden bir çocuk haftada 5 gün iş ve haftada 1 gün okul eğitimi alabiliyor. Bu çocuklar hem sigortalı olacak hem de asgari ücretin 3'te 1'i ücret alıyor. Bu çocuk hem aile bütçesine katkı sağlarken hem de meslek öğreniyor.

Çıraklık eğitim merkezinin avantajları neler? Çıraklık eğitim merkezlerindeki 3'üncü yılında kalfa, son yılında ise ustalık belgesi alacak ve kendine ait bir iş yeri açabilecek. Ayrıca temel derslerini vermesi durumunda lise diplomasına da sahip olacak. Ben bütün anne ve babalara sesleniyorum. Ben tek tek okulları dolaşıp, bilgilendirmeler yapacaktım. Çünkü önümüzdeki yıllarda musluk değiştirecek eleman bile bulamayacağız, eli kaynak tutan biri mühendisin aldığından daha fazla paralar kazanacak.



DÜNYA PAZARINDA SÖZ SAHİBİ OLMALIYIZ

Mobilyacılar ve marangozlar pandemiyi nasıl geçirdi? Geçen yıl Mart ayından Haziran ayına kadar çok zor günler geçirdik. Haziran ayından sonra ise bir çıkış yaşandı. Bunun sebeplerinden biri ise düğün sezonlarının açılması, dijital satışın yoğunlaşması ve Avrupa'daki üretimin durmasından kaynaklı yurt dışı ihracatın artmasıydı. Bu durum Eylül-Ekim aylarına kadar devam etti. Bu süreçten sonra malzeme temini noktasında sıkıntılar yaşamaya başladık. Yurt dışından gelen hammadde ve navlun fiyatlarının artışı sorunlarını hala yaşamaya devam ediyoruz.

Türk mobilyacılığının ilerlemesi için neler yapılmalı? Avrupa neredeyse mobilya üretimini bıraktı. Bugün mobilya tasarımında söz sahibi olan İtalya'da bile firmalar üretimi bırakıyor. Üretimlerini Romanya ve Çin gibi ülkelere yaptırıyorlar. Biz, bu pazarda yer almak için çaba gösteriyoruz. Bizim yapmamız gereken iyi eleman ve iyi tasarımcı yetiştirmek. Bölgelere göre tasarımlar üretmeliyiz.

Mert ALPDÜNDAR