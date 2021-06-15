Araç muayenede düşük faizli ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, 9 Haziran'a kadar muayene süresi geçenler 31 Aralık'a kadar işlemlerini yaptırmaları durumunda yüzde 5 faiz yerine yüzde 0.75 faiz ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği dün yürürlüğe girdi.

İADE EDİLMEYECEK

Tebliğ uyarınca, zorunlu araç muayene tarihi kanunun yayımlandığı 9 Haziran'dan sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edilecek. Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ret ve iade edilmeyecek. Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, yüzde 5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarlar, belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılacak.

TÜM TAŞIT SAHİPLERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK

KANUNDAKİ "22 Mart-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için yüzde 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz" hükmü, zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan tüm araç sahipleri için geçerli olacak. Bu hükümden yararlanılması için belirli bir tarih sınırı bulunmayacak. Buna göre, zorunlu araç muayene tarihi 3 Temmuz 2020 tarihinden önce olduğu halde muayeneyi 22 Mart 2020 tarihinden sonra yaptıranlar için 22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süre yüzde 5 fazla hesaplanmayacak.