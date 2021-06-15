ASELSAN’ın hayat kurtaran cihazına ilgi büyük

ASELSAN'IN, ani kalp durmalarında hastanın elektroşokla hayata döndürülmesini sağlayan otomatik eksternal defibrilatörü (OED), yurt içinde ilk yardım görevlilerinin eğitimlerinde ve yurt dışında sağlık kuruluşlarında kullanılmaya başlandı.
ASELSAN İş Geliştirme Yöneticisi Nil Ateş, "Fransa ve İtalya'ya ihracat yaptık. Diğer ülkelerden de güzel talepler alıyoruz. Yurt içinde de taleplere cevap vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
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