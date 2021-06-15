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Haberler Ekonomi Bu yıl yabancılar konut alımında rekor kıracak

Bu yıl yabancılar konut alımında rekor kıracak

Bu yıl yabancılar konut alımında rekor kıracak

15.6.2021

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, 2021 sonu itibarıyla yabancıya konut satışında rekor tazeleyeceklerini belirterek, "7 milyar dolarlık gelir bekliyoruz. Yabancıya satışlar döviz kazandırıcı faaliyet kabul edilmelidir" dedi. Yabancılara satışlar, mayısta % 106,5 artış gösterdi.

MAYIS'TA YÜZDE 16,2 ARTTI
TÜİK'e göre Türkiye genelinde Mayıs'ta 59 bin 166 konut satışı gerçekleştirildi. Mayıs'ta satılan konut sayısı Nisan'a göre yüzde 38,28 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 artış gösterdi.

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