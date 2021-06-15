Çeyiz hesaplarına 350 milyonluk katkı

EVLENME ödeneği olarak bilinen çeyiz parası bu yıl evlenecek binlerce gencin giderlerini karşılamasına yardımcı olacak. Bir diğer destek de "çeyiz hesabı" üzerinden yapılacak ödemelerle gerçekleştirilecek. Devlet yuva kurmak isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen gençlerin açtıkları çeyiz hesabına yaklaşık 350 milyon lira katkı sağladı. Yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmuyor. Buna göre 750 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna 18 bin lira çeyiz parası verilecek. Hükümet, evlenecek gençlerin ev eşyalarını alması, çeyiz için bir yandan Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden diğer yandan da çeyiz hesabıyla destek sağlıyor.

HAZAL ATEŞ/ANKARA