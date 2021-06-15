EGİKAD Başkanı Pınar Kılıç, dijital buluşmada, Tersine Mentörlük konusunda proje geliştirip kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. EGİ- KAD'ın konuğu Yönetim Danışmanı Kıvılcım Nihal Mert ise, "Bu çatışma işbirliğine dönüştürülmeli" dedi.
EGİKAD’ın hedefi kuşakların işbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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