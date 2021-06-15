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Haberler Ekonomi EGİKAD’ın hedefi kuşakların işbirliği

’ın hedefi kuşakların işbirliği

EGİKAD’ın hedefi kuşakların işbirliği

15.6.2021

EGİKAD Başkanı Pınar Kılıç, dijital buluşmada, Tersine Mentörlük konusunda proje geliştirip kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. EGİ- KAD'ın konuğu Yönetim Danışmanı Kıvılcım Nihal Mert ise, "Bu çatışma işbirliğine dönüştürülmeli" dedi.
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