Sayfiye yerlerinde konuta yoğun talep

Coldwell Banker Masse Brokeri Seyhun Acar, yaz aylarının da etkisiyle sayfiye yerlerinde gayrimenkul kiralama ve satış işlemlerinde belirgin bir canlanma yaşandığını söyledi. Özellikle İzmir'in Çeşme, Urla, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde ve daha güneyde Bodrum'da denize yakın veya bahçeli konutların talep gördüğünü dile getiren Acar, İstanbul'dan gelen alıcıların bu hareketlilikte pay sahibi olduğunu da ifade etti. Yaşanan depremler, pandemi ve kent yaşamından bunalanların artık daha konforlu ve doğa projelerini tercih ettiğini vurgulayan Acar, "Pandemi nedeniyle insanlar artık evlerinden çalışma gibi bir alternatifleri olduğunun farkına vardı. Özellikle şehir dışında doğal yaşam imkanı sunan bölgeler ve sayfiye yerlerine ilgi en üst düzeyde. Artan inşaat maliyetleri konut fiyatlarını yukarı çakiyor" diye konuştu.

YENİ PROJELER VAR

Acar, "Artan talebe rağmen sektörde girdi maliyetlerinin yüzde 150'ye varan oranda artması yeni konut yapımını yavaşlattı. Buna rağmen, talep olduğu müddetçe inşaat firmaları da yeni arsa almaya ve konut ve villa projelerini hayata geçirmeye devam edecektir. Kredi faizlerinin indirilmesi bu trendi daha da güçlendirecektir" dedi. Konut sektöründeki en önemli beklentinin faizlerin düşürülmesi olduğunu kaydeden Coldwell Banker Masse Brokeri Seyhun Acar, düşük faizle birlikte özellikle kent merkezinde durağanlaşan konut talebinin de artacağını belirtti. Acar, "Şu anda Bayraklı - Bornova bölgesinde depremin yaraları sarılıyor. Kentsel dönüşümle birlikte yeni konutların yapımı da devam ediyor. Bir, bir buçuk yıl içerisinde bu konutlar da piyasayı hareketlendirecek" ifadelerini kullandı.



FİYATLAR DENGELENİR

GAYRİMENKUL sektöründe fiyatların şu an yükseliş trendinde bulunduğunu vurgulayan Acar sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir kent merkezinde iş kulelerine ve rezidanslara talep arttı. Buralarda kiralama ve satış bedelleri de yükselişte. Şu anda kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle insanlar yeni konut yatırımı için bekleyiş içinde. Piyasanın en büyük beklentisi faiz indirimi. Arz talep dengesinin yeniden kurulması önem taşıyor. Yeni stoklar üretilirse yani daha çok konut satışa sunulursa fiyatlar o zaman daha dengeli hale gelecektir."

Tolga TEKİN