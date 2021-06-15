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Haberler Ekonomi TOKİ’den Aydın’a 200 konut

’den ’a 200 konut

TOKİ’den Aydın’a 200 konut

15.6.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşlar için 200 konut yapacak. TOKİ, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Efeler'e bağlı Kardeşköy Mahallesi mevkiinde 200 konut, 8 dükkan ve 1 camiden oluşan projeyi hayata geçirecek. Bakanlığa sunulan proje için Aydın Valiliği'nce, 'çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararı verildi. 17 blok konut olarak planlanan 35 milyon lira bedelli proje, yaklaşık 72 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek. 17 ayda tamamlanacak projede, hak sahipleri kura çekimi ile belirlenecek.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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