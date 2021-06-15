Turizmde gözler Temmuz’a çevrildi

YAŞAR Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, "Almanya'nın 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracak olması, BioNTech aşısının ülkemizde hızla yaygın olarak yapılması ve Rus seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin talepleri turizmde Temmuz ayına yönelik umutları güçlendiriyor" dedi. Pırnar, "Olumlu verilerin turizm tanıtımlarına dahil edilmesi ve bilhassa iç pazara yönelik uygun fiyat kampanyalarının uygulanması ile Temmuz 2021 itibari ile turizm sektöründe canlanma yaşanması beklenebilir" diye konuştu.