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Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu

() sözlü giriş sınavı ile akreditasyon uzman yardımcısı ve hukuk müşaviri alacak. Alınacak personel idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu

15.06.2021, 10:02

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) personel alımı ilanı yayınlandı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göreTÜRKAK'a sözlü giriş sınavı ile 10 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alıyor. Sınava başvuru şartları yayınlandı.

TÜRKAK personel alımı başvuru tarihleri, 16 Haziran 2021 - 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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