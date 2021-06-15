Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) personel alımı ilanı yayınlandı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göreTÜRKAK'a sözlü giriş sınavı ile 10 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alıyor. Sınava başvuru şartları yayınlandı.
TÜRKAK personel alımı başvuru tarihleri, 16 Haziran 2021 - 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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