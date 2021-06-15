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Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile akreditasyon uzman yardımcısı ve hukuk müşaviri alacak. Alınacak personel idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

15.06.2021, 10:02