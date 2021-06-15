Yaptıgı Çameli kozalak reçelinin patentini aldı

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde yaşayan Ayşe Bakırtaş, doğadan topladığı kozalaklardan eliyle yaptığı şifa kaynağı reçeli için marka tescil belgesi aldı. Astım ve romatizma hastalıklarına iyi geldiği keşfedilen reçel yurtiçi ve yurtdışından da büyük ilgi gördü. Bakırtaş "26 yıldır doğayla iç içe yaşıyorum. Yılda 1 tonun üzerinde reçel üretiyoruz. Almanya, Fransa, Avusturalya'ya ürün gönderiyoruz. Yeni dönem için siparişler şimdiden doldu" diye konuştu.