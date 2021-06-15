Yetistiriciler yüksek yem maliyetiyle ezilmeyecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yetiştiricileri yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceklerini belirterek, "Yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz." ifadesini kullandı. Pakdemirli, şunları kaydetti: "Son günlerde yem ham maddeleri piyasasında oluşan yüksek fiyatların yetiştiricilerimizin maliyetlerini olumsuz etkilemesi, et ve süt üreticilerinin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yoğun talepleri üzerine hızlı ve güçlü bir şekilde TMO üzerinden bu regülasyonu başlattık. Yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz. Bu kapsamda TMO'nun, mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz. Dış ticaret tedbirleri konusunda da tüm önlemler alınacak."