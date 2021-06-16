Bursa'da icradan satılık daire

Mahkeme Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 52 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin salon, 1 adet oda, hol + mutfak nişi, banyo-wc ve 1 adet balkondan oluştuğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 16.07.2021 14:00 belirlendi.