Kayseri'de icradan satılık iş yeri

Mahkeme Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan iş yeri için satış kararı verdi. İş yerinin zemininin vakumlu beton olduğu ve yapının 7 adet araç giriş kapısı bulunduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

İş yerinin satış tarihi olarak 28.07.2021 10:45belirlendi.