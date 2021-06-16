Manisa'da icradan satılık bağ

Mahkeme Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 8.100 metrekare büyüklüğündeki bağ için satış kararı verdi. Arazinin su tutma kapasitesinin iyi, geçirgenliğinin orta hızlı arazi yapısında olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 04.08.2021 14:00 belirlendi.