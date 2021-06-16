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Haberler Ekonomi Manisa'da icradan satılık bağ

'da icradan satılık bağ

'nın ilçesinde bulunan 8,100 metrekare büyüklüğündeki bağ mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda satış fiyatı da belirtildi.

Manisa'da icradan satılık bağ

16.06.2021, 09:24

Mahkeme Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 8.100 metrekare büyüklüğündeki bağ için satış kararı verdi. Arazinin su tutma kapasitesinin iyi, geçirgenliğinin orta hızlı arazi yapısında olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 04.08.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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