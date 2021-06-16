Mermer ihracatçılarından dökme çözüm

BOŞ konteyner bulma sıkıntısına çare arayan mermer ihracatçıları, yüklerini ahşap kasalarla göndermeye başladı. Küresel ticarette dengelerin değişmesi, konteyner fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Türk ihracatçıları, siparişlerine zamanında yanıt vermek ve maliyet artışlarına çözüm bulmak için, palet benzeri ahşap kasalarda dökme yük olarak ürünlerini ABD'ye gönderdi.

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