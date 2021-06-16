Taksiciler ÖTV indirimi bekliyor

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksicilerin aşılamada öncelikli gruba alınmasının ardından ÖTV indirimi talebini hatırlatarak, "Yüzde 45 ÖTV yükümüzün hafifletilmesi için de müjde bekliyoruz" dedi. Anık, uzun süredir çözüm bekledikleri ÖTV sorununa değinerek, sıfır araç alımında ödedikleri yüzde 45 ÖTV'nin aşağıya çekilmesi gerektiğini, hükümetten bu konuda da müjde beklediklerini açıkladı. Otomobil fiyatlarında son dönemde yaşanan artışa dikkat çeken Anık, "Pandemide işlerin azaldığı bir dönemde araç fiyatları tırmandı. Araçları yenileyebilmemiz giderek zorlaşıyor. Ülke genelindeki 100 bine yakın taksicinin gözü kulağı Ankara'da. ÖTV yükümüzün hafifletilmesini istiyoruz" dedi.

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