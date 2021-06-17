2020 matrah artış oranı yüzde 15’e indi

Vergi mükellefleri için sigorta niteliğindeki matrah ve vergi artırımı ile milyonlarca vatandaş ve işletme yeni bir sayfa açabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılandırma tebliğinde matrah artırımına yönelik merak edilen sorular anlatıldı. Birden fazla işyerinden maaş alan ücretliler de indirimli matrah artırımına gidebilecek. Peşin ödemede katsayı uygulanmayacak, yüzde 10 indirim yapılacak.



ORANSAL VE PARASAL SINIR

Geçen yıl üç ayrı işverenden maaş alan bir ücretli 2020 vergi matrahını 240 bin lira artırmak istediğinde artırım oranı yüzde 15 olduğu için 36 bin liraya denk geliyor. Yasada oransal sınırın dışında bir de 42 bin 500 lira olmak üzere parasal sınır yer alıyor. Ücretlinin verdiği beyan sınırın altında olduğu için yüzde 15'lik vergi üzerinden yaklaşık 6 bin 400 lira vergi yatırılacak. Yalnızca kira geliri elde etmiş olanlar da matrah artırımına gidebilecek. Örneğin, 2016'da kira geliri elde edip beyan etmeyen vatandaş yapılandırma kapsamında o yıl için asgari matrah tutarı olan 9 bin 400 lira üzerinden yüzde 20 vergi yatıracak. Ödeyeceği vergi sadece 1880 lira olacak.



KATSAYI YOK, TAKSİT VAR

Artırılan vergiler 30 Eylül 2021'e kadar tamamen ödenebilecek. Bu vergilerin ilk taksitini Eylül 2021'den başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi imkânı var. Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yüzde 10 indirim yapılacak ve bu vergilere katsayı uygulanmayacak.



ARTIRANLARA CEZA YOK

Mükellefler yasadan geriye dönük 5 yıl için gelir ve kurumlar vergisini, KDV'yi, stopaj vergilerini artırarak yararlanabilecek. Matrah ve vergi artırımı düzenlemesinden yararlanarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için geçmiş yıllara ilişkin matrah affı başvurusunda bulunan mükellefler, 2016 yılı için yüzde 35, 2017 için yüzde 30, 2018 için yüzde 25, 2019 için yüzde 20 ve 2020 için yüzde 15 oranında matrah artırmaları halinde incelemeye tabi olmayacak. Mükellefler artırdıkları matrah için yüzde 20 vergi ödeyecekler.

Hazal ATEŞ