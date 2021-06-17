Elâzığ'ın somon balığı Muğla'dan ihraç ediliyor

ELAZIĞ'IN Keban ilçesinde modern tesislerde üretilen Türk somonları, Muğla'da işlendikten sonra Avrupa, Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada'ya da ihraç ediliyor. En büyük ihracat ise Muğla Milas'taki Gümüşdoğa Su Ürünleri'ne bağlı tesislerden yapılıyor.

Somonlar, Milas'ta Japonya için taze, çiğ tüketim standardına uygun fileto haline getiriliyor. Sıfır kılçıklı, mikrobiyolojik kriterlere ve gıda kalitesine uygun bir şekilde üretilen somonlar vakum ambalajlarda Avrupa, Rusya, Japonya Amerika ve Kanada'ya satılıyor.

■ ADEM ÜLKER