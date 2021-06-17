Kayseri'de icradan satılık dükkan

Mahkeme Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 460 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın bulunduğu binanın bodrum kat, zemin kat ve 7 normal kattan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 28.07.2021 11:45 belirlendi.